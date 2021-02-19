В Томской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Для оказания плановой медпомощи возвращено 1 345 мест.
В настоящее время для лечения больных коронавирусом развёрнуто 1465 коек.
«Вернувшиеся для оказания плановой помощи больничные места остаются в резервном фонде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации у нас накоплен запас лекарств, средств индивидуальной защиты, а главное — опыт развёртывания стационаров в кратчайшие сроки», — уточнил начальник Департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.
Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.