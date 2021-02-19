В Томской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил сократить количество коек для пациентов с COVID-19. Решение принято в связи со снижением числа заболеваний.
В Томской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Для оказания плановой медпомощи возвращено 1 345 мест.

В настоящее время для лечения больных коронавирусом развёрнуто 1465 коек.

«Вернувшиеся для оказания плановой помощи больничные места остаются в резервном фонде. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации у нас накоплен запас лекарств, средств индивидуальной защиты, а главное — опыт развёртывания стационаров в кратчайшие сроки», — уточнил начальник Департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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