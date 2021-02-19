В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Калининградской области выявили 131 случай COVID-19, из больниц выписаны 134 человека, заявили в региональном оперативном штабе.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Общее число заболевших достигло 27 177, выздоровели 24 494 человека.

Также стало известно, что в Ульяновской области за последние 24 часа выявили 123 случая коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 125 пациентов.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Татьяна Кусайко дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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