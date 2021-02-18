Эксперт дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19

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Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Татьяна Кусайко дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.
Эксперт дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19
  • Reuters

«Программы реабилитации в своём большинстве нацелены на восстановление жизненной ёмкости лёгких и насыщение крови кислородом, общую стабилизацию психоэмоционального состояния, на восстановление дыхательной системы, нормализацию желудочно-кишечного тракта и печени», — цитирует эксперта ФАН.

По её словам, программы могут включать ЛФК, различные виды ингаляций, массаж грудной клетки, физиотерапию, лазеротерапию и озонотерапию, специальные занятия дыхательной гимнастикой.

Как отметила Кусайко, пациент, у которого нет показаний, не нуждается в реабилитации.

Сенатор считает, что самое главное — это сбалансированное и полноценное питание, движение и сон.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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