Эксперт дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Татьяна Кусайко дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

«Программы реабилитации в своём большинстве нацелены на восстановление жизненной ёмкости лёгких и насыщение крови кислородом, общую стабилизацию психоэмоционального состояния, на восстановление дыхательной системы, нормализацию желудочно-кишечного тракта и печени», — цитирует эксперта ФАН.

По её словам, программы могут включать ЛФК, различные виды ингаляций, массаж грудной клетки, физиотерапию, лазеротерапию и озонотерапию, специальные занятия дыхательной гимнастикой.

Как отметила Кусайко, пациент, у которого нет показаний, не нуждается в реабилитации.

Сенатор считает, что самое главное — это сбалансированное и полноценное питание, движение и сон.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.