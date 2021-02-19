В Иркутской области рассказали о возвращении больниц к оказанию плановой помощи

В Иркутской области 11 больниц возобновляют оказание плановой медицинской помощи. За неделю сокращено более 600 мест для пациентов с COVID-19 в Иркутске, Саянске и других городах.

Об этом сообщает ОТР.

В частности, в Ангарске к плановой работе вернулся перинатальный центр.

«В ковидном госпитале здесь была реанимация. Здесь находились самые тяжёлые пациенты. Сейчас возобновили работу родильного отделения. Женщины уже рожают у нас», — заявила акушер-гинеколог Юлия Хитрук, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

В настоящее время в больницах региона остаётся более 2,5 тыс. коек для больных коронавирусом.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.