В Иркутской области рассказали о возвращении больниц к оказанию плановой помощи

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В Иркутской области 11 больниц возобновляют оказание плановой медицинской помощи. За неделю сокращено более 600 мест для пациентов с COVID-19 в Иркутске, Саянске и других городах.
В Иркутской области рассказали о возвращении больниц к оказанию плановой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В частности, в Ангарске к плановой работе вернулся перинатальный центр.

«В ковидном госпитале здесь была реанимация. Здесь находились самые тяжёлые пациенты. Сейчас возобновили работу родильного отделения. Женщины уже рожают у нас», — заявила акушер-гинеколог Юлия Хитрук, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

В настоящее время в больницах региона остаётся более 2,5 тыс. коек для больных коронавирусом.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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