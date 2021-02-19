Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 2020 по 2023 год столичные больницы получат 6 тыс. единиц новейшего оборудования.
Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра.

Новым оборудованием будут укомплектованы самые крупные многопрофильные стационары, а городские поликлиники заработают по единому стандарту. Кроме того, в головных зданиях взрослых поликлиник появятся аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани.

Помимо этого, аналоговую технику заменят на цифровую — аппараты подключат к единому радиологическому информационному сервису Москвы.

В декабре 2020 года «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направили дополнительные средства на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.

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