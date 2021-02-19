Эксперт прокомментировал идею введения продовольственных сертификатов

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков прокомментировал идею введения продовольственных сертификатов.

«Вариантов поддержки может быть несколько: выдавать продукты, перечислять дополнительные средства или вручать сертификаты. С моей точки зрения, сертификаты или выплаты, которые можно потратить только на продукты, — наиболее предпочтительный вариант», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Чирков, у государства есть все механизмы, чтобы отследить, на что именно были потрачены пособия, и вводить новую меру поддержки можно только в том случае, если её станут строго контролировать.

В конце декабря глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.

В сентябре глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.