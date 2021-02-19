Экономист оценил идею введения продовольственных сертификатов

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил идею введения продовольственных сертификатов.

«В странах с развитой экономикой уже существуют и продовольственные карточки, и специальные отделы для малообеспеченных людей в супермаркетах, где товары стоят значительно дешевле, чем на других полках магазинов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это хорошая инициатива, которая поможет многим гражданам жить лучше.

В конце декабря глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения.

В сентябре глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.