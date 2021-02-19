Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной

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Вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России профессор Александр Бутенко дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной.
Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной
  • Reuters

«Весной наступят более комфортные погодные условия по сравнению с февралём, который во многом ограничивает контакты людей. Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, социальная активность может вырасти, что способно увеличить и число заболевших.

Как считает эксперт, сам сезонный фактор не играет роли в динамике эпидемического процесса.

«Оказалось, что в тропических странах, где всё время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера — Бразилия и Индия», — пояснил Бутенко.

Он добавил, что очень важное значение имеют два фактора — приобретение естественного иммунитета после перенесённого заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация.

«Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60—70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость. И третий фактор — соблюдение всех санитарных правил, которые рекомендуются», — заключил Бутенко.

Ранее Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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