Большая тихоокеанская экспедиция стартует в 2022 году
- © Игорь Подгорный
- РИА Новости
Как сообщает ИА PrimaMedia, это поможет выяснить, куда мигрирует кета и что происходит с популяцией лососёвых.
Большая тихоокеанская экспедиция готовится под эгидой Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК), с которой сотрудничает СахНиро.
В организации исследований принимают участие пять стран — Россия, Канада, США, Япония и Республика Корея. Российская научная группа и научно-исследовательское судно Росрыболовства будут проводить большую комплексную работу в северной части Тихого океана.
Отмечается, что для финансирования экспедиции потребуется привлечь ещё порядка $1 млн.
Ранее сообщалось, что Северный флот готовит новую экспедицию в Арктику совместно с РГО.