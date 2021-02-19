Большая тихоокеанская экспедиция стартует в 2022 году

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На международной конференции «Тихоокеанские лососи ХХI» 19 февраля главный специалист СахНИРО, кандидат биологических наук Владимир Радченко рассказал о запланированной на 2022 год большой тихоокеанской экспедиции.
Большая тихоокеанская экспедиция стартует в 2022 году
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Как сообщает ИА PrimaMedia, это поможет выяснить, куда мигрирует кета и что происходит с популяцией лососёвых.

Большая тихоокеанская экспедиция готовится под эгидой Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC, НПАФК), с которой сотрудничает СахНиро.

В организации исследований принимают участие пять стран — Россия, Канада, США, Япония и Республика Корея. Российская научная группа и научно-исследовательское судно Росрыболовства будут проводить большую комплексную работу в северной части Тихого океана.

Отмечается, что для финансирования экспедиции потребуется привлечь ещё порядка $1 млн.

Ранее сообщалось, что Северный флот готовит новую экспедицию в Арктику совместно с РГО.

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