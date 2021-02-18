Вакцинация от COVID-19 начнётся в петербургских ТЦ с 24 февраля

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Вакцинация от коронавируса начнётся в торговых центрах Санкт-Петербурга с 24 февраля.
Вакцинация от COVID-19 начнётся в петербургских ТЦ с 24 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

«На данный момент планируется, что после праздников будут открыты пункты вакцинации в нескольких торговых центрах города. Технические подробности станут известны в субботу», — сказали в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Ранее глава отдела НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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