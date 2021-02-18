В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Приморском крае зарегистрировали 114 случаев COVID-19.
В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

Всего заболевших с начала эпидемии — 39 362.

Вылечились за сутки 296 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 32 517.

C 18 января в крае идёт массовая вакцинация от коронавируса. Первый этап прошли более 17 тыс. приморцев.

Во Владивостоке и Находке некоторые медицинские учреждения возвращаются к полноценной работе по основному профилю деятельности.

Также стало известно, что в Сахалинской области коронавирус за сутки подтвердили у 63 жителей. Выписаны за 24 часа — 115 человек.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего зафиксировано 21 092 случая заболевания, 19 727 человек выздоровели.

Вакцинацию прошли почти 24 тыс. жителей области.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить