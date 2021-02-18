В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Приморском крае зарегистрировали 114 случаев COVID-19.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

Всего заболевших с начала эпидемии — 39 362.

Вылечились за сутки 296 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 32 517.

C 18 января в крае идёт массовая вакцинация от коронавируса. Первый этап прошли более 17 тыс. приморцев.

Во Владивостоке и Находке некоторые медицинские учреждения возвращаются к полноценной работе по основному профилю деятельности.

Также стало известно, что в Сахалинской области коронавирус за сутки подтвердили у 63 жителей. Выписаны за 24 часа — 115 человек.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего зафиксировано 21 092 случая заболевания, 19 727 человек выздоровели.

Вакцинацию прошли почти 24 тыс. жителей области.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.