В Крыму оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом

За сутки в Крыму зарегистрировали 126 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 105 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Выписаны за сутки 288 человек. Выздоровевших за весь период — 30 550.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 159 человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Вылечились 202 человека. Общее количество выздоровевших составляет 41 780. Всего в регионе заболели 46 197 жителей.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.