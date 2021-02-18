В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области выявили 127 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Общее число заболевших достигло 25 031, выздоровели 22 942 человека.

В настоящее время на госпитализации находятся 540 пациентов, под медицинским наблюдением на дому — ещё 2390.

Также стало известно, что в Ульяновской области за последние 24 часа выявили 124 случая коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписаны 127 пациентов.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.