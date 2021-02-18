Вакцину центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля

Вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак» от центра им. Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля. Об этом сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф».

«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года», — отмечается в тексте.

В январе генеральный директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что научное учреждение планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации своей вакцины от коронавируса.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, созданной центром им. Чумакова, показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

По словам замглавы центра им. Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова, их разновидность вакцины от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте.