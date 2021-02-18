Вакцину центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля

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Вакцину от коронавирусной инфекции «КовиВак» от центра им. Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля. Об этом сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Вакцину центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля
  • РИА Новости

«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года», — отмечается в тексте.

В январе генеральный директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что научное учреждение планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации своей вакцины от коронавируса.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, созданной центром им. Чумакова, показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

По словам замглавы центра им. Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова, их разновидность вакцины от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте.

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