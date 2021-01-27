Центр Чумакова подаст в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины

Генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что научное учреждение планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации своей вакцины от коронавируса.

По его словам, все необходимые документы для регистрации данной вакцины в России уже направили в российский Минздрав. После получения документов о регистрации препарата на российской территории центр намерен подать соответствующие бумаги в ВОЗ.

«После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса назвал сроки выхода в гражданский оборот вакцины от COVID-19 центра Чумакова.