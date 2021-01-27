Центр Чумакова подаст в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины
- Reuters
По его словам, все необходимые документы для регистрации данной вакцины в России уже направили в российский Минздрав. После получения документов о регистрации препарата на российской территории центр намерен подать соответствующие бумаги в ВОЗ.
«После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса назвал сроки выхода в гражданский оборот вакцины от COVID-19 центра Чумакова.