Центр Чумакова подаст в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины

Короткая ссылка
Генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что научное учреждение планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации своей вакцины от коронавируса.
Центр Чумакова подаст в ВОЗ документы на преквалификацию своей вакцины
  • Reuters

По его словам, все необходимые документы для регистрации данной вакцины в России уже направили в российский Минздрав. После получения документов о регистрации препарата на российской территории центр намерен подать соответствующие бумаги в ВОЗ.

«После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса назвал сроки выхода в гражданский оборот вакцины от COVID-19 центра Чумакова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить