Мишустин назвал сроки выхода в гражданский оборот вакцины центра Чумакова

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса назвал сроки выхода в гражданский оборот вакцины от COVID-19 центра Чумакова.
Мишустин назвал сроки выхода в гражданский оборот вакцины центра Чумакова
  • РИА Новости

Он сообщил, что «Министерство здравоохранения получило документы для регистрации ещё одной вакцины, центра имени Чумакова».

«Это уже третья разработка наших учёных», — отметил Мишустин.

Премьер добавил, что «в ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать её более доступной, а значит — защитить ещё больше людей от коронавируса».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, созданной центром имени М.П. Чумакова, показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введения первой дозы.

По словам замглавы центра Чумакова по проектной деятельности и инновациям Константина Чернова, их разновидность вакцины от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.

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