В Минздраве уточнили ситуацию с исследованием «Спутника V» среди детей

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Решение о проведении клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей и подростков будет принято по итогам основных пострегистрационных испытаний препарата, которые планируется завершить в мае, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
В Минздраве уточнили ситуацию с исследованием «Спутника V» среди детей
  • РИА Новости

«Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины «Спутник V» у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины, которое разработчики планируют завершить в мае», — цитирует его ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице пройдут клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 14—18 лет.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после получения разрешения на исследования «Спутника V» на детях они будут разделены на определённые возрастные группы, дозировка в которых будет отличаться.

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