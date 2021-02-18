В «Векторе» рассказали о плане производства вакцины «ЭпиВакКорона»

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассчитывает в феврале произвести около 400 тыс. доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», а к концу полугодия выйти на ежемесячное изготовление более 4 млн доз, сообщила и. о. замгендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.
В «Векторе» рассказали о плане производства вакцины «ЭпиВакКорона»
  • РИА Новости

«Мы имеем чёткий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз, выйти на объёмы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 млн доз в месяц», — рассказала она в эфире Первого канала.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране произведено более 8,62 млн доз вакцины от COVID-19. Основной объём приходится на вакцину «Спутник V» и небольшая часть — на вакцину «ЭпиВакКорона».

В «Векторе» рассчитывают, что иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года. 

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