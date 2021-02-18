В «Векторе» рассказали о плане производства вакцины «ЭпиВакКорона»
- РИА Новости
«Мы имеем чёткий план наращивания производства, который нам позволит произвести в феврале порядка 400 тыс. доз, выйти на объёмы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу полугодия на устойчивое количество — более 4 млн доз в месяц», — рассказала она в эфире Первого канала.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране произведено более 8,62 млн доз вакцины от COVID-19. Основной объём приходится на вакцину «Спутник V» и небольшая часть — на вакцину «ЭпиВакКорона».
В «Векторе» рассчитывают, что иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года.