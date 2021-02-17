В подмосковном роддоме рассказали о работе во время пандемии

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Родильный дом «Саввино» в Балашихе вернулся к плановой работе. Через стационар прошли более 4,6 тыс. пациентов с COVID-19.
В подмосковном роддоме рассказали о работе во время пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Первых заболевших перепрофилированный роддом принял в апреле.

«У нас было развёрнуто отделение на 400 коек, из них 20 — реанимационных. 70% наших пациентов были жителями Балашихи. Кроме того, мы приняли 27 родов у женщин с COVID-19», — заявила главный врач кандидат медицинских наук Наталья Алимова.

Перед возобновлением плановой работы здание подвергли обработке. За две недели были продезинфицированы все отделения, палаты, операционные.

Инфекционный бокс сохранили.

«Если к нам женщина поступает с температурой, кашлем, её помещают сюда. Здесь есть кровать-трансформер, всё необходимое оборудование для родов и кесарева сечения», — сообщила главврач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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