Отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Манёвры проходили 15 и 16 февраля. Россию представляли корвет «Стойкий» и танкер «Кола».
После учений состоялась церемония прощания российского и иранского отрядов, во время которой корабли и суда разошлись на встречных курсах.
Отряд Балтфлота продолжает выполнять задачи дальнего похода и держит курс на оманский порт Салала.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.