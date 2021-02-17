Отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана

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Отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.
Отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Манёвры проходили 15 и 16 февраля. Россию представляли корвет «Стойкий» и танкер «Кола».

После учений состоялась церемония прощания российского и иранского отрядов, во время которой корабли и суда разошлись на встречных курсах.

Отряд Балтфлота продолжает выполнять задачи дальнего похода и держит курс на оманский порт Салала.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.

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