Отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана

Отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Манёвры проходили 15 и 16 февраля. Россию представляли корвет «Стойкий» и танкер «Кола».

После учений состоялась церемония прощания российского и иранского отрядов, во время которой корабли и суда разошлись на встречных курсах.

Отряд Балтфлота продолжает выполнять задачи дальнего похода и держит курс на оманский порт Салала.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.