В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минздрав республики.
За сутки прирост составил 5283 человека. Второй компонент получили 9455 жителей. Половина привитых вакциной от COVID-19 — граждане старше 60 лет.
Также стало известно, что в Крыму количество пунктов вакцинации увеличилось с 31 до 72.
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на министра здравоохранения республики Александра Остапенко.
Всего прививку от коронавируса сделали почти 30 тыс. крымчан.
Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.