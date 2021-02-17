В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 53 487 человек.
В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Минздрав республики.

За сутки прирост составил 5283 человека. Второй компонент получили 9455 жителей. Половина привитых вакциной от COVID-19 — граждане старше 60 лет.

Также стало известно, что в Крыму количество пунктов вакцинации увеличилось с 31 до 72.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на министра здравоохранения республики Александра Остапенко.

Всего прививку от коронавируса сделали почти 30 тыс. крымчан.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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