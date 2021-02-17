В Мурманской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Для пожилых жителей Мурманской области режим самоизоляции продлён до 4 марта.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Ограничительные меры касаются работающих жителей старше 65 лет, которые не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске.

Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, имеющихся в Фонде социального страхования. Дополнительные сведения и документы для получения больничного не нужны.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.