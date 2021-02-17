Телефон службы 122 заработает в Волгоградской области в марте
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на облздрав.
По номеру 122 можно будет позвонить не только самостоятельно — автоматическое переключение произойдёт, если абонент более двух минут пытается дозвониться до регистратуры. В кол-центре оформят заявку и передадут данные в учреждение, в которое звонил человек.
Ранее сообщалось, что робот-помощник Светлана обработал миллион звонков, поступивших на горячую линию 122 в Московской области.