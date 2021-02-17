Телефон службы 122 заработает в Волгоградской области в марте

Телефон службы 122 начнёт работать в Волгоградской области в марте. Он объединит регистратуры медучреждений и служб оперативной помощи.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на облздрав.

По номеру 122 можно будет позвонить не только самостоятельно — автоматическое переключение произойдёт, если абонент более двух минут пытается дозвониться до регистратуры. В кол-центре оформят заявку и передадут данные в учреждение, в которое звонил человек.

Ранее сообщалось, что робот-помощник Светлана обработал миллион звонков, поступивших на горячую линию 122 в Московской области.