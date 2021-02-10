Робот-помощник обработал миллион звонков на горячей линии 122 в Подмосковье

Робот-помощник Светлана обработал миллион звонков, поступивших на горячую линию 122 в Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

«В прошлом году мы запустили решение на основе искусственного интеллекта для разгрузки операторов call-центра региона. И это решение за время своей работы доказало свою эффективность», — заявил глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, робот, в частности, оформил 315 тыс. вызовов врача на дом.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. жителей Нижегородской области обратились на горячие линии управления Роспотребнадзора в 2020 году.