Робот-помощник обработал миллион звонков на горячей линии 122 в Подмосковье

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Робот-помощник Светлана обработал миллион звонков, поступивших на горячую линию 122 в Московской области.
Робот-помощник обработал миллион звонков на горячей линии 122 в Подмосковье
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

«В прошлом году мы запустили решение на основе искусственного интеллекта для разгрузки операторов call-центра региона. И это решение за время своей работы доказало свою эффективность», — заявил глава ведомства Максим Рымар.

По его словам, робот, в частности, оформил 315 тыс. вызовов врача на дом.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. жителей Нижегородской области обратились на горячие линии управления Роспотребнадзора в 2020 году.

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