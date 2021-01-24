В Нижегородской области подвели итоги работы горячих линий в 2020 году

Более 30 тыс. жителей Нижегородской области обратились на горячие линии управления Роспотребнадзора в 2020 году.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обращения касались санитарного и эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей.

Наибольшей популярностью пользовалась горячая линия по профилактике новой коронавирусной инфекции. С 15 октября на неё поступило свыше 12,5 тыс. звонков.

Всего в прошлом году в управлении работала 21 тематическая линия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане запустили горячую линию по вопросам работы автошкол.