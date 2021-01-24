В Нижегородской области подвели итоги работы горячих линий в 2020 году
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обращения касались санитарного и эпидемиологического надзора, защиты прав потребителей.
Наибольшей популярностью пользовалась горячая линия по профилактике новой коронавирусной инфекции. С 15 октября на неё поступило свыше 12,5 тыс. звонков.
Всего в прошлом году в управлении работала 21 тематическая линия.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане запустили горячую линию по вопросам работы автошкол.