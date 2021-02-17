Диетолог оценила пользу заменителей молока

Врач-диетолог Елена Соломатина оценила пользу заменителей коровьего молока.

В беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что чаще всего соевым, банановым или миндальным молоком называют химические коктейли, которые не несут никакой пользы.

«В воду добавляются экстракт злаковых и фосфаты, которые препятствуют усвоению кальция, а также стабилизаторы для получения нужной консистенции, консерванты, вкусовые химические добавки и краситель. В большинстве случаев под видом растительного молока нам предлагают химическую жидкость», — пояснила Соломатина.

По её словам, натуральный экстракт, полученный из овса, не может иметь однородную структуру и цвет и при смешивании с водой он со временем оседает на дно.

Как считает Соломатина, люди с лактозной недостаточностью или аллергики могут готовить растительное молоко самостоятельно.

Ранее главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина в беседе с НТВ оценила пищевые пристрастия россиян.