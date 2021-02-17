Суд приговорил экс-главу Хабаровского края Ишаева к условному сроку

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева, признанного виновным в растрате 7,5 млн рублей, к пяти годам условно.
Суд приговорил экс-главу Хабаровского края Ишаева к условному сроку
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Как передаёт ТАСС, суд также частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал с Ишаева около 7,5 млн рублей.

Ранее суд признал экс-главу Хабаровского края Ишаева виновным в растрате.

При этом гособвинитель запросил для Ишаева семь лет колонии общего режима.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год Ишаев, будучи вице-президентом «Роснефти», «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства компании в регионе по завышенной стоимости.

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