Суд приговорил экс-главу Хабаровского края Ишаева к условному сроку
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Как передаёт ТАСС, суд также частично удовлетворил иск «Роснефти» и взыскал с Ишаева около 7,5 млн рублей.
Ранее суд признал экс-главу Хабаровского края Ишаева виновным в растрате.
При этом гособвинитель запросил для Ишаева семь лет колонии общего режима.
По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год Ишаев, будучи вице-президентом «Роснефти», «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства компании в регионе по завышенной стоимости.