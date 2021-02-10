Гособвинитель просит 7 лет колонии для экс-главы Хабаровского края Ишаева

Гособвинитель запросил семь лет колонии общего режима для обвиняемого в растрате экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщила РИА Новости его адвокат Лариса Мове.

«Гособвинение запросило семь лет колонии. Я считаю этот приговор равносильным смертной казни, учитывая то, что ему 73 года, и его состояние здоровья», — сказала адвокат.

Расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева было завершено в июле 2020 года.

В декабре 2019 года сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год он, будучи вице-президентом «Роснефти», «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства компании в регионе по завышенной стоимости.