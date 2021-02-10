Гособвинитель просит 7 лет колонии для экс-главы Хабаровского края Ишаева

Короткая ссылка
Гособвинитель запросил семь лет колонии общего режима для обвиняемого в растрате экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщила РИА Новости его адвокат Лариса Мове.
Гособвинитель просит 7 лет колонии для экс-главы Хабаровского края Ишаева
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Гособвинение запросило семь лет колонии. Я считаю этот приговор равносильным смертной казни, учитывая то, что ему 73 года, и его состояние здоровья», — сказала адвокат.

Расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева было завершено в июле 2020 года.

В декабре 2019 года сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год он, будучи вице-президентом «Роснефти», «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства компании в регионе по завышенной стоимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить