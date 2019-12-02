Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева

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Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».
Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Судом наложен арест на имущество в виде 9 млн рублей, $13 тыс., €500 и 759 китайских юаней», — цитирует ТАСС судью.

Ранее экс-чиновнику продлили срок домашнего ареста.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год он, будучи вице-президентом «Роснефти», «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства компании в регионе по завышенной стоимости.

Сам Ишаев называл вменяемый ему ущерб в 5,7 млн рублей абсурдным. Защита утверждает, что он уже возместил его. 

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