Суд арестовал более 9 млн рублей экс-главы Хабаровского края Ишаева

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств «Роснефти».

«Судом наложен арест на имущество в виде 9 млн рублей, $13 тыс., €500 и 759 китайских юаней», — цитирует ТАСС судью.

Ранее экс-чиновнику продлили срок домашнего ареста.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год он, будучи вице-президентом «Роснефти», «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства компании в регионе по завышенной стоимости.

Сам Ишаев называл вменяемый ему ущерб в 5,7 млн рублей абсурдным. Защита утверждает, что он уже возместил его.