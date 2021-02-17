В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Крыму зарегистрировали 124 случая COVID-19.
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Всего в республике коронавирус подтверждён у 34 772 человек. Вылечились за весь период 30 262.

Также стало известно, что в Удмуртии за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 92 человек, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Выписаны 96 выздоровевших. В стационарах остаются 3025 человек.

Ранее сообщалось, что в четырёх больницах Ростовской области прекратили приём пациентов с COVID-19.

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