В четырёх больницах Ростовской области прекратили приём пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В четырёх больницах Ростовской области прекратили приём пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
В четырёх больницах Ростовской области прекратили приём пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как отметил Кобзев, в области планируется сократить коечный фонд для больных COVID-19. На данный момент таких пациентов больше не принимают больница Водников в Ростове-на-Дону, а также медучреждения в Кашарском, Неклиновском и Целинском районах.

В штатном режиме они возобновят работу после проведения дезинфекции и лабораторного подтверждения готовности к приёму пациентов, на что потребуется десять дней.

Кобзев уточнил, что загруженность коечного фонда в регионе снижается. На 15 февраля она составила 55%.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить