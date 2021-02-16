В четырёх больницах Ростовской области прекратили приём пациентов с COVID-19

В четырёх больницах Ростовской области прекратили приём пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Как отметил Кобзев, в области планируется сократить коечный фонд для больных COVID-19. На данный момент таких пациентов больше не принимают больница Водников в Ростове-на-Дону, а также медучреждения в Кашарском, Неклиновском и Целинском районах.

В штатном режиме они возобновят работу после проведения дезинфекции и лабораторного подтверждения готовности к приёму пациентов, на что потребуется десять дней.

Кобзев уточнил, что загруженность коечного фонда в регионе снижается. На 15 февраля она составила 55%.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.