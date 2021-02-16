В четырёх больницах Ростовской области прекратили приём пациентов с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Как отметил Кобзев, в области планируется сократить коечный фонд для больных COVID-19. На данный момент таких пациентов больше не принимают больница Водников в Ростове-на-Дону, а также медучреждения в Кашарском, Неклиновском и Целинском районах.
В штатном режиме они возобновят работу после проведения дезинфекции и лабораторного подтверждения готовности к приёму пациентов, на что потребуется десять дней.
Кобзев уточнил, что загруженность коечного фонда в регионе снижается. На 15 февраля она составила 55%.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.