Диетолог рассказала об опасных диетах

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала об опасных диетах.

В беседе с Life.ru она назвала наиболее вредной монодиету.

«Люди, начитавшись в интернете, начинают употреблять только кефир или гречку. Это очень опасно, потому что непонятно, есть ли у вас на этот продукт пищевая аллергия. Тем более организм не будет получать всех необходимых витаминов и микроэлементов, которые нужны для нормальной жизнедеятельности», — заявила эксперт.

По её словам, опасна и диета, основанная на употреблении соков и смузи, поскольку энергия организма не затрачивается из-за поступления уже переработанной пищи.

Проблемной Писарева назвала и кетодиету.

«С ней в наш организм попадает много жиров, это большая нагрузка на организм и особенно на печень», — сказала она.

Как пояснила эксперт, такую диету допустимо соблюдать только здоровым людям и в течение короткого периода времени.

Писарева добавила, что питание должно быть разнообразным.

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