Эксперт оценила ситуацию со льготной ипотекой в России

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко оценила ситуацию со льготной ипотекой.
Эксперт оценила ситуацию со льготной ипотекой в России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она отметила, что в настоящее время наблюдается самая низкая ставка за всю историю современной России.

«Конечно, есть ещё резервы для снижения льготной ипотеки. Для семей с двумя и более детьми я считаю, что нужна ключевая ставка — и всё. А вот обслуживание пусть оплачивает государство банкам», — заявила Радченко.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей, имеющих двух и более детей.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.

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