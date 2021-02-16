В Челябинской области возобновили проведение диспансеризации

Прерванная из-за пандемии диспансеризация взрослого населения возобновилась в Челябинской области.

Об этом сообщает ОТР.

Ранняя диагностика и профессиональный осмотр медиков позволяют обнаружить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания на ранних стадиях.

«Потому что давно известна поговорка: лучше предупредить развитие заболевания, чем его лечить», — сказал заведующий отделением медицинской профилактики ГБУЗ «Областная больница г. Троицк» Станислав Корец.

В настоящее время диспансеризацию могут пройти все жители региона, кроме тех, кто старше 65 лет. Для них пока действуют антикоронавирусные ограничения.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.