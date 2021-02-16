Ещё троим фигурантам предъявлено обвинение по делу о ЧП в отеле Перми

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Ещё троим фигурантам предъявлено обвинение по делу о прорыве трубы отопления в пермском мини-отеле «Карамель» в январе 2020 года, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Ещё троим фигурантам предъявлено обвинение по делу о ЧП в отеле Перми
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника службы эксплуатации группы эксплуатации № 2 ОСП «Пермская» ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Агеева, бывшего главного инженера ООО «Управляющая компания «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова и инспектора отделения надзорной деятельности города Перми... управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева», — говорится в пресс-релизе.

Указанным лицам предъявлено обвинение в нарушении правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшем гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью, в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, а также в халатности.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, обвиняемые не предприняли действий для предотвращения аварии, а пожарный инспектор не принял меры для пресечения нарушений законодательства.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело владельца отеля предпринимателя Сергея Щербакова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, уже рассматривается судом.

20 января 2020 года в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.

По делу арестовали предпринимателя, организовавшего в подвале жилого дома мини-отель.

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