Психолог дала рекомендации по общению с начальством

Психолог, коуч кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, как разобраться в поведении начальника и в каких случаях стоит подыскать себе другое место работы.

Своими советами она поделилась в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Любая проблема требует объективного подхода, говорит эксперт.

«Токсичный человек — это не тот, с которым плохо и неуютно, а тот, кто подрывает вашу веру в себя», — отмечает она и советует разобраться, какой у начальника стиль общения и руководства.

«Если недовольство токсичностью руководителя и последующий анализ его поведения приводят к выводу, что у вас с ним разные цели, важно суметь признать, что, скорее всего, вам не по пути с этим человеком, и завершить деловые отношения», — считает эксперт.

Ещё один повод для того, чтобы уволиться, — моббинг (форма психологического насилия, которая выражается в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, чтобы избавиться от него).

«Если по каким-то причинам вы не можете уволиться, то постарайтесь поменять отношение к ситуации», — советует Анастасия Лысакова.

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