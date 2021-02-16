Нижегородская область получила почти 87 тысяч доз вакцины от COVID-19

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Нижегородская область получила почти 87 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса к 16 февраля.
Нижегородская область получила почти 87 тысяч доз вакцины от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«Поставки в феврале будут проходить по графику Минздрава РФ», — уточнили в ведомстве.

Вакцинация населения от COVID-19 в настоящее время проводится в 93 прививочных пунктах в 74 больницах и поликлиниках региона.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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