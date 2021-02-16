Нижегородская область получила почти 87 тысяч доз вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
«Поставки в феврале будут проходить по графику Минздрава РФ», — уточнили в ведомстве.
Вакцинация населения от COVID-19 в настоящее время проводится в 93 прививочных пунктах в 74 больницах и поликлиниках региона.
Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.