В Карачаево-Черкесии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Карачаево-Черкесии прокомментировали кампанию по вакцинации от COVID-19.
В Карачаево-Черкесии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как заявил глава республики Рашид Темрезов, прививку от коронавирусной инфекции сделали 4,5 тыс. жителей.

«Главный санитарный врач КЧР сообщил, что в организованных коллективах отсутствуют вспышки заболеваемости, также в целом по республике снижаются темпы прироста новых случаев», — отметил Темрезов после встречи с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Сергеем Бескакотовым.

Темрезов также напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики COVID-19, в том числе масочный режим.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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