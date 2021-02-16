В Карачаево-Черкесии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Карачаево-Черкесии прокомментировали кампанию по вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как заявил глава республики Рашид Темрезов, прививку от коронавирусной инфекции сделали 4,5 тыс. жителей.

«Главный санитарный врач КЧР сообщил, что в организованных коллективах отсутствуют вспышки заболеваемости, также в целом по республике снижаются темпы прироста новых случаев», — отметил Темрезов после встречи с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Сергеем Бескакотовым.

Темрезов также напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики COVID-19, в том числе масочный режим.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.