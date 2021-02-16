Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание города трудовой доблести

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым пообещал рассмотреть возможность присвоения Комсомольску-на-Амуре звания города трудовой доблести.
Комсомольску-на-Амуре могут присвоить звание города трудовой доблести
  • РИА Новости

В ходе встречи Дегтярёв обратился к Путину с просьбой поддержать инициативу жителей о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания города трудовой доблести.

«Мы отреагировали на обращение комсомольчан, они собрали подписи и направили на ваше имя ходатайство в соответствии с законом о присвоении городу звания «город трудовой доблести». Я прошу вас лично теперь от имени всех жителей города поддержать это и присвоить это звание этому славному городу», — сказал он.

Путин, в свою очередь, пообещал рассмотреть данный вопрос.

«Комсомольск-на-Амуре — действительно промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных и выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях: повышение обороноспособности, промышленность. Так что, безусловно, я понимаю, о чём идёт речь. Рассмотрим самым благожелательным образом», — ответил глава государства.

В июле 2020 года Путин подписал указ о присвоении звания «город трудовой доблести» 20 городам России.

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