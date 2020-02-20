Госдума приняла закон о звании «Город трудовой доблести»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что данное звание будет присваиваться городам, которые внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».
В городах, удостоенных этого звания, будут устанавливаться стелы с изображением местного герба и текстом соответствующего указа президента.
Ранее в Госдуме заявляли о необходимости формирования Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени.