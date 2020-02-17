В Госдуме подчеркнули необходимость сохранения воспоминаний о войне

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Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости формирования Общероссийского банка воспоминаний о войне и военном времени.
В Госдуме подчеркнули необходимость сохранения воспоминаний о войне
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Наряду с архивными документами огромное количество писем-воспоминаний хранится в семьях. Современные цифровые технологии помогают всё это сберечь. Сбор и обработка, изучение этих материалов позволят сохранить и передать последующим поколениям очень рельефную и объёмную картину событий», — приводит ФАН слова парламентария.

Он также добавил, что такие проекты позволят российским гражданам проследить героический путь своих предков.

По его словам, подобная работа уже инициирована на федеральном уровне.

Кроме того, Миронов подчеркнул необходимость ввода в научный оборот архивных источников, открывающих правду о войне, бессмертном подвиге советского народа и его решающем вкладе в победу.

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