Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».

«Ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почётные звания «город трудовой доблести» сразу 20 городам», — сказал президент. По его словам, «аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона».

Путин сообщил, что за «бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамён Государственного комитета обороны, а многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены».

«Все необходимые документы подпишу в ближайшее время», — добавил Путин.

Российский лидер также перечислил города, которым присвоят это звание: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.