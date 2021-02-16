Роспотребнадзор назвал условия допуска иностранных студентов в вузы
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«Студенты — иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды — не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России и в течение 72 часов после въезда на территорию России», — говорится в сообщении.
При этом результаты лабораторных исследований могут быть предоставлены на русском или английском языке.
По прибытии в Россию иностранные граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции до получения второго отрицательного результата теста на COVID-19.
В случае получения двух отрицательных результатов теста на коронавирус иностранные студенты могут возобновить очные занятия в российских вузах.
8 февраля высшие учебные заведения в России вернулись к традиционному формату занятий.
В декабре Минобрнауки сообщало, что более 300 тыс. иностранных студентов проходят обучение в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать в Россию на фоне пандемии коронавируса.