Из российских вузов с сентября отчислились 2,5 тысячи иностранцев

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что с начала нового учебного года из российских вузов отчислились около 2,5 тыс. иностранных студентов.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, в прошлом году в российские вузы поступили 101 тыс. иностранцев, а в текущем — 98 тыс.

«В период с 1 сентября по 30 ноября этого года отчислились 2,5 тыс. студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где учатся больше всего иностранцев», — отметил он.

Ранее сообщалось, что более 300 тыс. иностранных студентов проходят обучение в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать в Россию на фоне пандемии коронавируса.