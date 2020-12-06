Из российских вузов с сентября отчислились 2,5 тысячи иностранцев
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- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, в прошлом году в российские вузы поступили 101 тыс. иностранцев, а в текущем — 98 тыс.
«В период с 1 сентября по 30 ноября этого года отчислились 2,5 тыс. студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где учатся больше всего иностранцев», — отметил он.
Ранее сообщалось, что более 300 тыс. иностранных студентов проходят обучение в российских вузах, примерно треть из них не могут въехать в Россию на фоне пандемии коронавируса.