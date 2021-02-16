В Севастополе прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Севастополе зарегистрировали 78 случаев коронавируса, заявили в пресс-службе городского правительства.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Отмечается, что за 24 часа 167 человек были выписаны после выздоровления.

Всего заболели 11 140 жителей, выздоровели 10 068.

В стационарах находятся 325 пациентов с подтверждённым COVID-19. Заполняемость коечного фонда составляет 47%.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 125 человек, передаёт «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

С начала пандемии в республике коронавирус подтверждён у 34 648 человек. Выздоровевших за весь период 30 118.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать прививку от COVID-19 заново.