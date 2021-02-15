В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб.
Большую часть заболевших обнаружили в Самаре и Тольятти — 99 и 92 человека соответственно.
Общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 44 807.
Также стало известно, что в Ярославской области за сутки зарегистрировали 167 заболевших. Выписаны 164 пациента, передаёт mk.ru со ссылкой на региональное правительство.
Всего в регионе выявили 30 784 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно вакцинироваться от COVID-19 повторно.