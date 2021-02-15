Вирусолог оценил вероятность появления новых пандемий

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил вероятность появления новых пандемий.

В беседе с телеканалом «Звезда» он выразил мнение, что такая опасность всегда есть.

Вместе с тем, отметил эксперт, в настоящее время работают целые лаборатории, под пристальным вниманием которых находятся возможные мутации гриппа животных.

«На ранних этапах это будет обнаружено, будут делаться вакцины, как делать вакцины, более-менее ясно», — сказал Альтштейн.

Он добавил, что пока не приходится говорить о перспективах появления универсальной вакцины против гриппа.

«Можно подозревать какие-то варианты вируса и готовиться к тому, чтобы создать вакцину против них, и это делается, но узнать, куда нужно было подстелить соломку, — это не так просто», — заключил эксперт.

Ранее вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU рассказал, в каких случаях нужно делать вакцинацию от COVID-19 заново.