Врач рассказала о причинах внезапного набора веса
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«Образ жизни человека напрямую влияет на его здоровье. Нарушения сна, неправильное питание, снижение физической нагрузки и нарушение питьевого режима — всё это может являться причиной появления различных нарушений и заболеваний», — сказала эндокринолог в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Врач советует избегать по возможности стрессовых ситуаций, а если не получается справиться самостоятельно, обращаться за помощью к специалистам.
«Во время стресса выделяется большое количество гормона надпочечников — кортизола, который способствует стремительному накоплению жировых запасов», — говорит Губкина.
Набору веса может способствовать также приём некоторых лекарственных препаратов и отказ от курения, говорит специалист.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.