Врач рассказала о причинах внезапного набора веса

Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала о факторах, которые могут привести к набору лишнего веса.

«Образ жизни человека напрямую влияет на его здоровье. Нарушения сна, неправильное питание, снижение физической нагрузки и нарушение питьевого режима — всё это может являться причиной появления различных нарушений и заболеваний», — сказала эндокринолог в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Врач советует избегать по возможности стрессовых ситуаций, а если не получается справиться самостоятельно, обращаться за помощью к специалистам.

«Во время стресса выделяется большое количество гормона надпочечников — кортизола, который способствует стремительному накоплению жировых запасов», — говорит Губкина.

Набору веса может способствовать также приём некоторых лекарственных препаратов и отказ от курения, говорит специалист.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.