В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 43 694 человека.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперштаб.

За сутки прирост составил 592 человека. Вторую дозу получили 8839 жителей.

Также стало известно, что в Севастополе прививку от коронавируса сделали почти 6 тыс. человек. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

В городе открыто 11 пунктов вакцинации.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно делать вакцинацию от COVID-19 заново.