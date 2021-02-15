В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 43 694 человека.
В Татарстане рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный оперштаб.

За сутки прирост составил 592 человека. Вторую дозу получили 8839 жителей.

Также стало известно, что в Севастополе прививку от коронавируса сделали почти 6 тыс. человек. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Виталия Денисова.

В городе открыто 11 пунктов вакцинации.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно делать вакцинацию от COVID-19 заново.

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