В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Общее число заболевших достигло 24 648, выздоровели 22 454 человека.
В настоящее время на госпитализации находятся 560 пациентов, под медицинским наблюдением на дому — ещё 2582.
Также стало известно, что в Карелии за последние 24 часа выявили 163 случая коронавируса, передаёт karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.
Всего в республике заболели 39 052 человека. Выписаны 34 410, в том числе 186 за последние сутки.
Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.