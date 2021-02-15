В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области выявили 132 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Общее число заболевших достигло 24 648, выздоровели 22 454 человека.

В настоящее время на госпитализации находятся 560 пациентов, под медицинским наблюдением на дому — ещё 2582.

Также стало известно, что в Карелии за последние 24 часа выявили 163 случая коронавируса, передаёт karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в республике заболели 39 052 человека. Выписаны 34 410, в том числе 186 за последние сутки.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.