В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тамбовской области выявили 132 случая COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Общее число заболевших достигло 24 648, выздоровели 22 454 человека.

В настоящее время на госпитализации находятся 560 пациентов, под медицинским наблюдением на дому — ещё 2582.

Также стало известно, что в Карелии за последние 24 часа выявили 163 случая коронавируса, передаёт karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в республике заболели 39 052 человека. Выписаны 34 410, в том числе 186 за последние сутки.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.

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